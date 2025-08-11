Пакьяо поднялся на первое место в рейтинге WBC после чемпионского поединка с Барриосом
Кажется, Всемирный боксерский совет выразил свое уважение филиппинской легенде
15 минут назад
Фото: MP Promotions
Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) попал в рейтинг WBC в полусреднем весе.
Легендарный филиппинец после поединка за титул WBC с Марио Барриосом (29-22-, 18 KO) взлетел на первую строчку обновленного рейтинга Всемирного боксерского совета. Заметим, что бой стал первым для «Пакмена» за последние четыре года.
