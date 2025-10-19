Владимир Кириченко

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях украинца Василия Ломаченко, для SPIN.ph прокомментировал новость о том, что его клиент может побиться с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО).

Ранее филиппинские СМИ, ссылаясь на самого Пакьяо, распространили информацию о том, что он проведет выставочный бой против Ломаченко.

Климас утверждает, что на самом деле Ломаченко не намерен возвращаться на ринг ради этой возможности.

«Мы не заинтересованы ни в настоящем, ни в показном поединке. Василий завершил карьеру и занимается другими делами в своей жизни».

В то же время Климас подтвердил, что получил несколько звонков относительно боя с Пакьяо. Но, по его словам, ни один из этих звонков не был непосредственно из лагеря Мэнни.

46-летний Пакьяо вернулся на ринг 19 июля, завершив вничью с чемпионом WBC Марио Барриосом. Ранее сообщалось о возможном бое с Ломаченко.