Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) прокомментировал The Ring потенциальный бой против абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 KO).

«Усик имеет травму, и WBO предоставила ему отсрочку. Он выдающийся чемпион и многого достиг, но мы, бойцы супертяжелого веса, требуем больше движения по поясам — нужна четкость и действия от Усика.

Сейчас все мое внимание на Фабио Вордли — он в приоритете. Но если Усик станет доступным, я ему дам по лицу, если нет — разберусь с тем, кто будет передо мной».