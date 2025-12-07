Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) поделился мыслями относительно организации WBC. Слова приводит Fight Hub TV.

Это мой любимый цвет. Я очень уважаю все мои титулы и все организации: WBO, WBA, IBF, WBC. Для меня это возможность – чемпион мира, это титул, понимаете? Я сплю вместе со своим зеленым поясом (улыбается).

Я уважаю эту организацию, потому что я был на конвенциях только 2 организаций – WBC и WBO. И всё. На WBO один раз, на WBC – возможно, 4 или 5 раз.

Уважение за то, что делает Маурисио и его команда.