Паркер: «Усик хочет сразиться со всеми, кто доминировал в супертяжелом весе в его время»
Джозеф объяснил, почему украинец не заинтересован в бою с Вордли
около 2 часов назад
Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) высказался об отказе Александра Усика (24-0, 15 KO) от поединка с Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) ради боя с Деонтеем Уайлдером (43-4-1, 42 KO). Новозеландца цитирует vringe.com:
Усик хочет сражаться с Именами этой эпохи. Я думаю, если он смотрит на Фабио Уордли, то это новое имя или имя, которое только пробивается к успеху. Да, сейчас он чемпион мира, но он как бы часть нового посева. Я думаю, Усик хочет сказать, что хочет сразиться со всеми, кто доминировал в тяжелом весе в его время.
