Усик назвал лучшего боксера P4P
Украинец решил не называть себя
34 минуты назад
Александр Усик
Абсолютный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (24-0, 15 КО) поделился мыслями об абсолютном чемпионе второго среднего веса Теренсе Кроуфорде (42-0, 31 КО).
По словам Усика, Кроуфорд является нынешним лидером P4P-рейтинга, подчеркнув, что это его личное мнение.
Что касается боя Кроуфорда с Канело, Усик заявил, что не удивился результату, поскольку заранее прогнозировал победу американца и считал шансы равными.
Кроуфорд обошел Усика в рейтингах The Ring и ESPN после единогласной победы над Альваресом в бою за абсолютный титул во втором среднем весе.
Напомним, ранее WBC лишила Кроуфорда своего пояса из-за неуплаты комиссионных.