Владимир Кириченко

Временный обладатель титула WBO в супертяжелом дивизионе новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) в интервью YouTube-каналу BOXING NOW рассказал, разочарован ли он, что бой с абсолютным чемпионом в хэвивейте украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО) не состоится следующим.

Ты разочарован, что у тебя нет такой большой возможности?

«Это про бой с Усиком? На самом деле нет, потому что драться можно только с тем, кто стоит перед тобой. Многое происходит за кулисами. Одни люди говорят одно, другие - другое. Но пока бой не начался, ты не знаешь, состоится ли он действительно.

А у меня впереди бой с Фабио Вордли, которого я тоже с нетерпением жду. Бой с Усиком будет – кто бы ни победил в этом бою, тот будет следующим в очереди. И я думаю, что пока ты сосредоточен на том, что можешь контролировать – ты будешь драться. У меня есть этот бой, поэтому я счастлив».

Напомним, поединок Паркера и Вордли пройдет 25 октября на O2 Arena в Лондоне.