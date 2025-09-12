Олег Шумейко

Временный чемпион WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) высказался о скандальных танцах Александра Усика (24-0, 15 KO) на фоне переноса переговоров о защите титула абсолютного чемпиона из Украины. Слова новозеландца приводит vringe.com:

Я бы сказал, что его танцевальные движения довольно хорошие. Он же травмирован, правда? Он травмирован, но когда я смотрел это видео, он использует верхнюю часть тела и нижнюю часть тела, а спина его особенно не двигается (смеется). Так что там не такое большое давление.

Вы считаете, что это правдоподобное оправдание? Верите, что он травмирован?

Он сказал, что травмирован. Мы можем исходить только из того, что они говорят, и всё. Он просто может взять время на восстановление и наслаждаться проведением времени с семьей. Потом он вернется – и мы его увидим.

Напомним, что Усика побуждают завершить карьеру.