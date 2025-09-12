Паркер: «Я могу создать проблемы Усику»
Джозеф не верит, что в дивизионе есть боец, который его с легкостью пройдет
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) ответил в интервью Daily Mail, верит ли он, что Александр Усик (24-0, 15 KO) будет избегать поединка с ним:
Я могу создать проблемы каждому в тяжёлом весе. Я верю в то, над чем работаю. Я могу доставить проблемы любому, могу смять любого и победить. Моя цель – стать двукратным чемпионом мира, абсолютным чемпионом мира. Мы просто делаем всё, чтобы достичь этой цели. Следующий шаг – это Фабио Уордли, а дальше... Но сейчас я просто фокусируюсь на том, что впереди.
Напомним, что Усика подталкивают к завершению карьеры.
