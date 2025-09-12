Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing News прокомментировал решение абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 KO) попросить об отсрочке обязательной защиты против претендента по линии WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) из-за травмы спины.

«Я не знаю, травмирован ли он. Но если ты не хочешь или не готов драться, то говоришь, что травмирован. Давайте называть вещи своими именами. Возможно, Усик травмирован, я не знаю. Это не мое дело, но это то, что ты делаешь, когда не готов драться.

Кстати, Усик не готов драться. Он только недавно провел бой. Он не хочет драться. Так что лучшее, что он может сделать, — это сказать: «Извините, я не могу драться, потому что травмирован». Потом он танцевал на сцене. Я не знаю, какая у него травма, но Усик заслужил делать то, что захочет. Он не избегает Джозефа Паркера. Он просто не заинтересован в их поединке на данный момент. В будущем это может стоить ему пояса. Но кого волнует, потеряет Усик пояса или нет? Он уже сделал это дважды. Он двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, абсолютный чемпион в крузервейте. Он ничего большего добиться не может».