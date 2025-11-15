Олег Гончар

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-4, 24 КО) отреагировал на положительный результат теста на кокаин, зафиксированный в день боя с Фабио Вордли.

Паркер заверил, что не употреблял запрещённых веществ и полностью сотрудничает с расследованием.

«Я не употреблял никаких запрещенных веществ, не принимаю допинг и не поддерживаю их использование. Я уверен, что расследование очистит мое имя». Джозеф Паркер

Тест VADA, который Паркер сдал добровольно, выявил следы кокаина, несмотря на отсутствие таких в B-пробе.

Менеджер Спенсер Браун заявил, что ждёт разговора с Паркером и промоутерами. В то же время Queensberry Promotions воздержалась от комментариев.

В Англии BBBoC расследует дело и может отстранить Паркера на срок до двух лет за кокаин.

Паркер в бою с Вордли лидировал, но в конце проиграл техническим нокаутом.