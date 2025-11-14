Олег Шумейко

Бывший чемпион мира Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) провалил допинг-тест перед поединком с Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO).

The Sun сообщает, что 25 октября VADA нашла в организме бойца следы кокаина. Результат пробы стал известен 14 ноября. Команда новозеландца может потребовать раскрытия пробы «B». Издание отмечает, что следы кокаина остаются в организме в течение четырех дней, поэтому Паркер злоупотреблял наркотиками на неделе поединка.

