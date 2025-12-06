Владимир Кириченко

Сергей Лапин, директор команды обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО), для World Boxing News рассказал, почему его подопечный решил отказаться от титула WBO.

«Александр отказался от титула, потому что WBO слишком спешила. Он решил дать шанс молодому поколению».

Напомним, временный чемпион Фабио Вордли, который был следующим в очереди на бой с украинцем, стал полноценным чемпионом мира после отказа Усика.

Сам Александр заявил о желании сразиться с Уайлдером.

