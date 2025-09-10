Паркер: «Усик может избегать боя, но точно не из-за страха»
Новозеландец прокомментировал видео, на котором украинец танцует, несмотря на слухи о травме
около 1 часа назад
Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) поделился мыслями относительно перспектив поединка с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова приводит iFLTV.
По словам новозеландца, после победы над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО) он сразу вызвал украинца в ринг, но Усик тогда ответил, что хочет провести время с семьей.
Возможно, он избегает боя, но точно не из-за страха. Усик уже доказал, что готов выступать против лучших в двух весовых категориях. Причины могут быть другие.
Также боксер прокомментировал видео с танцами украинца вопреки слухам о травме:
Я просто увидел, что он развлекается с семьей. Это нормально.
Свой следующий бой Джозеф Паркер проведет против Фабио Вордли 25 октября на O2 Arena в Лондоне.
