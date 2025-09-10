Денис Седашов

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) поделился мыслями относительно перспектив поединка с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова приводит iFLTV.

По словам новозеландца, после победы над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО) он сразу вызвал украинца в ринг, но Усик тогда ответил, что хочет провести время с семьей.

Возможно, он избегает боя, но точно не из-за страха. Усик уже доказал, что готов выступать против лучших в двух весовых категориях. Причины могут быть другие. Джозеф Паркер

Также боксер прокомментировал видео с танцами украинца вопреки слухам о травме:

Я просто увидел, что он развлекается с семьей. Это нормально. Джозеф Паркер

Свой следующий бой Джозеф Паркер проведет против Фабио Вордли 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

Команда Паркера сомневается, что Усик выйдет на обязательный бой.