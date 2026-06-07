Британский тренер Питер Фьюри поделился мыслями о текущем этапе карьеры Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

Специалист отметил, что после последних неудач экс-чемпиону мира необходимо снять психологическое напряжение, а также отметил важность стабильности в нынешнем тренерском штабе боксера. Слова приводит talkSPORT Boxing.

Думаю, главное, чтобы он расслабился. На пике в этом виде спорта, особенно в супертяжелом весе, вся суть в расслаблении. Знаете, нужно снять с плеч бремя ожиданий. Я надеюсь, что он покажет хороший выступление. Все это должно остаться в прошлом. Он просто должен расслабиться и делать свою работу.

Думаю, у него была блестящая карьера. Он двукратный чемпион мира. Он заработал кучу денег и бьет как слон. Но знаете, всегда чего-то не хватало, когда я смотрел на него как на полностью отточенного супертяжеловеса. Считаю, что нужно внести некоторые корректировки. Думаю, нынешний тренировочный лагерь будет для него отличным.

Потому что он менял тренеров, но я думаю, что сейчас он находится в стабильном, профессиональном лагере, где знают бокс, и знают его очень хорошо. Думаю, это тот элемент, который ему был необходим.