Малдера объявил заявку сборной Украины на матч против Дании
Тренер сине-жёлтых сделал свой выбор
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: УАФ
Главный тренер национальной сборной Украины Андреа Мальдера определился с заявкой на товарищеский матч против Дании.
Заявка сборной Украины
- Вратари: 1 Ермаков, 12 Трубин, 23 Нещерет.
- Защитники: 2 Сарапий, 3 Михавко, 4 Романчук, 5 Бондарь, 13 Забарный, 16 Миколенко, 22 Матвиенко.
- Полузащитники: 6 Бражко, 7 Ярмоленко, 8 Малиновский, 10 Шапаренко, 14 Назарина, 15 Цыганков, 17 Судаков, 18 Очеретько, 19 Игнатенко, 20 Назаренко, 24 Бондаренко, 25 Синчук.
- Форварды: 9 Яремчук, 11 Довбик, 21 Пономаренко.
7 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч против национальной команды Дании. Начало игры на «Оденсе Стэдиум» в 19:30 по киевскому времени.