Вордлі и Джошуа – в топ-5 рейтинга WBO, Выхрист сохранил свои позиции
На вершине — непобежденный британский нокаутер
6 минут назадПодписаться в
Всемирная боксерская организация (WBO) на своем официальном сайте обновила рейтинг лучших боксеров супертяжелого дивизиона.
Украинский чемпион WBO European Виктор Выхрист (18-1, 11 КО) остался на 10-й строчке рейтинга.
Чемпионом WBO стал Даниэль Дюбуа, Фабио Вордли после своего поражения оказался на 4-м месте. Александр Усик владеет титулами других авторитетных организаций и из-за этого не может быть включен в рейтинг WBO.
Рейтинг WBO. Хевивейт
1. Мозес Итаума (Великобритания)
2. Филип Хргович (Хорватия)
3 (4). Энтони Джошуа (Великобритания)
4 (-). Фабио Вордли (Великобритания)
5. Чжан Чжилей (Китай)
6. Джаред Андерсон (США)
7. Деонтей Уайлдер (США)
8. Баходир Жалолов (Узбекистан)
9. (-) Фрэнк Санчес (Куба)
10. Виктор Выхрист (Украина)
11. Нельсон Хиса (Албания)
12. Ричард Риакпоре (Великобритания)
13. Соломон Дакрес (Великобритания)
14. Густаво Трухильо (Куба)
15. Брендон Мур (США)
Напомним, в марте Выхрист победил Ваха единогласным решением судей на шоу в Будапеште.