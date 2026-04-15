Сергей Разумовский

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) высказался о потенциальном поединке между Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) и довольно однозначно назвал своего фаворита. Украинский боксер уверен, что в случае очной встречи победу одержит именно Джошуа.

Во время общения с журналистами Усика спросили, способен ли Тайсон Фьюри победить Энтони Джошуа. В ответ украинец недолго раздумывал и кратко дал четкий прогноз, заявив, что считает фаворитом именно британца Джошуа. Его слова передает The Ring.

Джошуа победит. Эй, Жадный живот! Ты знаешь? Где ты? Джошуа тебя победит. Александр Усик

Заявление Усика прозвучало на фоне недавнего возвращения Тайсона Фьюри на ринг. В ночь на 12 апреля британский супертяж провел бой против Арсланбека Махмудова и одержал победу единогласным решением судей. Этот успех позволил Фьюри прервать неудачный отрезок и снова громко заявить о себе в супертяжелом дивизионе.

Сразу после завершения поединка Фьюри не стал скрывать своих амбиций и публично бросил вызов Энтони Джошуа. Примечательно, что Джошуа присутствовал в зале и наблюдал за боем с места у ринга. Несмотря на это, после обращения Фьюри он не стал подниматься на канвас для традиционной дуэли взглядов или словесной перепалки, оставив вызов без мгновенного ответа.

Таким образом, тема возможного боя между Фьюри и Джошуа снова оказалась в центре внимания боксерского сообщества. Дополнительного резонанса этой истории добавили слова Александра Усика, который прямо заявил, что верит в победу Джошуа.