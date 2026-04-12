Владимир Кириченко

В ночь на 12 апреля бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) и россиянин Арсланбек Махмудов (21-3, 19 KO) провели очный поединок.

Бой прошел все 12 раундов. Тайсон победил единогласным решением судей со счетом 120:108, 120:108, 119:109.

Вечер бокса состоялся в Лондоне (Великобритания).

Для 37-летнего Фьюри это был первый бой после возвращения. В январе 2025 года Тайсон объявил о завершении карьеры после двух подряд поражений от Александра Усика.

Напомним, Фьюри пытался запугать Махмудова, но оказался у него на руках во время дуэли взглядов.