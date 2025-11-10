В команде Пулева ответили, может ли Кубрат подраться с Итаумой
Болгары выдвигают свои условия
28 минут назад
Джон Вирт, промоутер регулярного чемпиона WBA в хэвивейте болгарина Кубрата Пулева (32-3, 14 КО), для Sky Sports рассказал о готовности своего подопечного боксировать против британского проспекта супертяжёлого веса Моисеса Итауми (13-0, 11 КО).
«Кубрат Пулев будет готов защитить титул WBA против Мозеса Итаумы, если Мозес будет готов и захочет принять этот бой.
Кубрат – гордый чемпион, он принимал все вызовы на протяжении своей карьеры, и он будет драться с Мозесом, если условия будут надлежащими».
Напомним, WBA санкционировала поединок Пулева и Итауми. Однако Кубрат подписал контракт на бой против российского боксера Мурата Гассиева. WBA позволила ему провести добровольную защиту титула.
Ранее промоутер Фрэнк Уоррен раскритиковал WBA за разрешение Пулеву драться с Гассиевым.