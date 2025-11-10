Джон Вирт, промоутер регулярного чемпиона WBA в хэвивейте болгарина Кубрата Пулева (32-3, 14 КО), для Sky Sports рассказал о готовности своего подопечного боксировать против британского проспекта супертяжёлого веса Моисеса Итауми (13-0, 11 КО).

«Кубрат Пулев будет готов защитить титул WBA против Мозеса Итаумы, если Мозес будет готов и захочет принять этот бой.

Кубрат – гордый чемпион, он принимал все вызовы на протяжении своей карьеры, и он будет драться с Мозесом, если условия будут надлежащими».