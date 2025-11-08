«Покинул силы в зале». Майк Тайсон — о своей неудаче в поединке против Джейка Пола
Легендарный боксер признал, что недооценил важность отдыха
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Майк Тайсон объяснил причину своего поражения в поединке против популярного блогера и боксера Джейка Пола. Слова приводит портал Bloody Elbow.
После того боя я многое понял. Тогда я оставил большую часть себя в зале — тренировался слишком много и слишком интенсивно. Мне нужно было больше отдыхать и расслабляться.
Напомним, бой между Тайсоном и Полом состоялся 16 ноября и завершился победой видеоблогера единогласным решением судей.
Бывший соперник Тайсона: «Если Майк попадет — Мейвезер неделю будет спать».
Поделиться