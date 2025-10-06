Турман назвал главную интригу поединка Майк Тайсон – Мейвезер
Кот признался, что выставочные бои его особенно не интересуют
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира Кит Турман в интервью FightHype высказался о будущем поединке легенд бокса Флойда Мейвезера и Майка Тайсона:
Мир хочет знать, как Флойд блокирует удар Майка Тайсона. Забудьте о том, чтобы получить чистый удар в лицо, но многие люди хотят стать свидетелями этого. Многие люди хотят увидеть, как Майк Тайсон бьет Флойда Мейвезера, но сначала мы должны взглянуть на разницу в размерах.
Флойд будет быстрее и проворнее, но когда он находится в центре и пытается держать ринг под контролем, как он делал в своем дивизионе, будет нелегко одолеть Майка Тайсона, который намного больше.
Если честно, это не совсем моя сфера интереса, но это развлечение. Если вам нравится, смотрите, если нет, займитесь чем-нибудь другим в субботу вечером.
Напомним, что бой Мейвезера с «Железным Майком» должен состояться в 2026 году, но точной даты пока нет.