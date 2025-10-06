Бывший чемпион мира Кит Турман в интервью FightHype высказался о будущем поединке легенд бокса Флойда Мейвезера и Майка Тайсона:

Мир хочет знать, как Флойд блокирует удар Майка Тайсона. Забудьте о том, чтобы получить чистый удар в лицо, но многие люди хотят стать свидетелями этого. Многие люди хотят увидеть, как Майк Тайсон бьет Флойда Мейвезера, но сначала мы должны взглянуть на разницу в размерах.

Флойд будет быстрее и проворнее, но когда он находится в центре и пытается держать ринг под контролем, как он делал в своем дивизионе, будет нелегко одолеть Майка Тайсона, который намного больше.

Если честно, это не совсем моя сфера интереса, но это развлечение. Если вам нравится, смотрите, если нет, займитесь чем-нибудь другим в субботу вечером.