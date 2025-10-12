Льюис назвал бойца, который нанес ему самый сильный удар – это не Майк Тайсон и не Кличко
Леннокс вспомнил противостояние с Бриггсом
около 2 часов назад
Фото: Boxing Scene
Бывший абсолютный чемпион Леннокс Льюис в интервью The Ring выделил Шеннона Бриггса как бойца, который наносил ему самый тяжелый удар:
Йому не вистачало выносливости, но Бриггс точно знал, как использовать вес своего тела для нанесения удара. К сожалению, для Шеннона, когда ты противостоишь мне, одной силы недостаточно.
