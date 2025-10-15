Бывший соперник Тайсона: «Если Майк попадет — Мейвезер неделю будет спать»
Бывший оппонент Железного Майка высмеял подготовку Флойда
около 2 часов назад
Бывший соперник Майка Тайсона, ирландский боксер Кевин Макбрайд, который в 2005 году одержал над ним сенсационную победу, высказался о предстоящем показательном поединке между Тайсоном и Флойдом Мейвезером.
В интервью CoinPoker Макбрайд отметил, что даже в своем возрасте Тайсон сохранил свое главное оружие — мощный удар:
Если Майк хотя бы раз попадет Мейвезеру в подбородок — тот неделю будет спать, как младенец. Флойду понадобятся огромные перчатки, короткие раунды и ринг размером с площадь, чтобы выжить.
Ирландец добавил, что Мейвезер, вероятно, вдохновился недавним выступлением Джейка Пола против Тайсона, но недооценивает силу легендарного боксера, которая, по словам Макбрайда, «всё ещё в нём жива».
