Денис Седашов

Бывший соперник Майка Тайсона, ирландский боксер Кевин Макбрайд, который в 2005 году одержал над ним сенсационную победу, высказался о предстоящем показательном поединке между Тайсоном и Флойдом Мейвезером.

В интервью CoinPoker Макбрайд отметил, что даже в своем возрасте Тайсон сохранил свое главное оружие — мощный удар:

Если Майк хотя бы раз попадет Мейвезеру в подбородок — тот неделю будет спать, как младенец. Флойду понадобятся огромные перчатки, короткие раунды и ринг размером с площадь, чтобы выжить. Кевин Макбрайд

Ирландец добавил, что Мейвезер, вероятно, вдохновился недавним выступлением Джейка Пола против Тайсона, но недооценивает силу легендарного боксера, которая, по словам Макбрайда, «всё ещё в нём жива».

