Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) в интервью DAZN Boxing высказался о судьбе титула WBC Александра Усика (24-0, 15 KO):

Агіт — временный чемпион WBC. Так что его команде стоит форсировать бой с Усиком, защищать титул или отказаться от пояса WBC.

С моей точки зрения, Усик не будет драться ни с кем из рейтинга WBC. Потому что это не имеет никакого смысла с коммерческой точки зрения, эти бои не сгенерируют деньги. Ему предложат солидный гонорар за бой с Кабайелом или Лоуренсом Околи? Нет.

Когда ты дрался с Тайсоном Фьюри и получил деньги за «Цыганского короля», ты не вернешься к боям ни за что. Так что я не вижу, чтобы Усик дрался с кем-то из вышеуказанных бойцов. Поэтому он выбирает Вайлдера или еще кого-то с большим именем, с большим количеством болельщиков.

Так что Усик освободит титул WBC, так же как и пояс WBO. Агіт станет полноценным чемпионом и будет защищать титул от посягательств Околи.