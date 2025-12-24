Льюис назвал Усика одним из величайших боксёров
Бывший абсолютный чемпион мира оценил достижения непобедимого украинца
около 2 часов назад
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе и член Международного зала боксерской славы Леннокс Льюис высказался о месте Александра Усика (24-0, 15 КО) в истории бокса. Слова приводит Ready to Fight.
Он достиг очень многого, и важно, как именно Александр этого достиг. Усик — не слишком высокий боксер, которому приходилось противостоять настоящим гигантам. Но он отстоял свою позицию.
Александр Усик — спортсмен года по версии SBC Ukraine Awards.