В Великобритании оценили реальный уровень Усика: «Никто реально не причинит вреда»
Хан не видит бойца, который может составить конкуренцию украинцу
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Амир Хан оценил уровень обладателя титулов WBA/WBC/IBF Александра Усика (24-0, 15 KO). Британца цитирует vringe.com:
Усик – особенный. Никто реально не причинит вреда Усику. Усик – это единственный в своем роде. Я имею в виду, никто по-настоящему не составит конкуренцию Усику.
52-летний «Президент» хочет нокаутировать Усика.
