Райан Гарсия назвал лучшего бойца 21 века – это не Усик
Звездный американец выделил соотечественника Мэйвезера
23 минуты назад
Фото: Instagra
Знаменитый американский боксер Райан Гарсия (24-2, 20 KO) в интервью The Ring Show ответил, кого считает лучшим боксером 21 века:
Если посмотреть на это собственным глазом, с точки зрения боксерских знаний как боец, то ты должен назвать Флойда (Мэйвезера). У Флойда есть всё. Работает в инфайтинге или на дистанции. Он может быть жёстким, может работать с глубины. У него широкий арсенал, понимаете, о чём я?
Гарсия ранее рассказал, что получил предложение от Джейка Пола на сумму с восемью цифрами.