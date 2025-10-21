Постол может провести бой за титул IBO
Бывший чемпион мира не думает о завершении карьеры
около 1 часа назад
Виктор Постол / Фото - WBC
Украинский боксер первого полусреднего дивизиона Виктор Постол (33-5, 12 КО) для vRINGе рассказал о желании выйти на поединок за чемпионский пояс IBO.
«Конечно, конечно, оно есть. Сейчас немного отдохну – и будем думать, защищать пояс или попробовать выйти на бой с чемпионом.
Хочу сказать, что нынешний чемпион Адам Азим – очень непростой соперник.
Конечно, я готов к такому вызову. Главное – хорошо подготовиться. К этому бою против Алехандро Мойи, когда узнал, что на кону будет пояс, я готовился приблизительно 3-3,5 месяца.
Хорошо подготовиться – и вперед».
Напомним, на кону поединка против Мойи стоял титул IBO International.
Поделиться