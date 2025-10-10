Рой Джонс: «Никто не способен победить Усика»
Легендарный боксер признал, что украинцу нет равных
17 минут назад
Легендарный американский боксер, член Зала славы Рой Джонс-младший выразил огромное уважение к Александру Усику (24-0, 15 KO).
В интервью изданию The Ring он заявил, что на сегодня не видит ни одного соперника, способного победить украинца.
Сейчас я не вижу никого, кто мог бы его победить. Наиболее вероятный претендент — Джозеф Паркер. Это единственный бой, который может создать хоть какие-то трудности, потому что у Паркера есть боксерские навыки, скорость рук, он умеет маневрировать, как легковес, и у него есть тренер Энди Ли, который знает, что делает.
