Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) снова вспомнил про поединки с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO), называя британца мошенником. Американского панчера цитирует figthnews.info:

Он вообще дважды не побил меня. Я говорю вам то, что знаю. Вы видели лишь то, что видели. Фьюри не победил, ему отдали победу. Я не могу говорить о нашем третьем поединке, но в двух он однозначно мошенничал. У меня есть доказательства и подтверждения этого. Когда я сниму документальный фильм об этом, все будет видно. Я привлеку людей и доказательства.

Почему, по вашему мнению, он не может вернуться в Америку? Этот человек мошенничал. Он самый большой мошенник в истории бокса. Если я лгу, то, пожалуйста, скажите ему, пусть подаст против меня иск за клевету. Так что у меня есть доказательства.