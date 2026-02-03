Президент WBC Маурисио Сулейман на The Ariel Helwani Show ответил на вопрос, санкционирует ли организация бой обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) против нидерландской звезды кикбоксинга Рико Верховена.

«Я не знаю. Не знаю Рико, я впервые об этом слышу. WBC удовлетворила просьбу Усика о добровольной защите. Нам сказали, что, вероятно, он будет драться с Уайлдером, больше я ничего не знаю.

Один из критериев нашего рейтинга для боксера – это его достижения в муай-тай, кикбоксинге или любительском боксе. Это один из критериев. Я не знаю, касается ли это данного конкретного бойца. Конечно, мне придется в этом разобраться. Поэтому я не хотел бы вводить в заблуждение или делать предположения».