Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) поделился ожиданиями от поединка против Дерека Чисоры (36-13, 23 КО), подчеркнув, что давно считал их встречу неизбежной. Слова приводит Boxing Scene.

Американец отметил, что супертяжелый дивизион довольно компактный, поэтому топ-боксеры рано или поздно пересекаются между собой. По его словам, этот бой должен был состояться еще несколько лет назад.

Супертяжелый вес — это небольшой дивизион, поэтому такие поединки неизбежны. Я рад быть в этой позиции после всего, через что мне пришлось пройти. Но это будет взрывной бой от первого до последнего раунда. Я не вижу, чтобы он дошел до конца — буду очень удивлен, если придется определять победителя по судейскому решению. Деонтей Уайлдер

Бой Чисоры и Уайлдера состоится 4 апреля в Лондоне.

Чисора и Уайлдер провели первую битву взглядов перед боем.