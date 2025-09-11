Президент UFC: «Бокс – сломанный вид спорта»
Уайт хочет навести порядок
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Президент UFC Дейна Вайт высказался о своей роли в боксе. Слова функционера приводит vringe.com:
Я говорю о том, что исправлю, починю бокс. Это не эго. Это не самонадеянность. Это действительно сломанный вид спорта. Посмотрите, что мы сделали в UFC – мы превратили UFC в NFL и NBA. Мы купили компанию всего за 2 миллиона долларов и заработали на ней триллионы. Не уверен, что в мире есть еще хотя бы одна такая же история. Именно это я хочу повторить теперь и в боксе.
Ранее Вайт рассказал детали своего боксерского шоу.
Поделиться