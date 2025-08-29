Денис Седашов

Бывший претендент на титул UFC Даррен Тилл, который в последнее время успешно выступает в боксе, выразил желание выйти на ринг против Джейка Пола.

В интервью Compare.bet британец отметил прогресс Проблемного ребенка, но заявил, что их дуэль будет иметь однозначный финал.

Джейк Пол неплохо боксирует, и когда мы встретимся, это будет настоящее шоу. Переговоров пока нет, но когда бой состоится — я нокаутирую его в третьем раунде. Запомните это. Даррен Тилл

