Бывшая звезда UFC нацелилась на Джейка Пола: «Нокаутирую в третьем раунде»
Даррен Тилл уверен в своей победе
около 2 часов назад
Бывший претендент на титул UFC Даррен Тилл, который в последнее время успешно выступает в боксе, выразил желание выйти на ринг против Джейка Пола.
В интервью Compare.bet британец отметил прогресс Проблемного ребенка, но заявил, что их дуэль будет иметь однозначный финал.
Джейк Пол неплохо боксирует, и когда мы встретимся, это будет настоящее шоу. Переговоров пока нет, но когда бой состоится — я нокаутирую его в третьем раунде. Запомните это.
