Президент UFC Дейна Вайт для Vegas PBS рассказал, что в 2026 году начнёт своё боксёрское шоу.

«В 2026 году я начну свое шоу. Оно будет похоже на претендентскую серию. Лучшие будут сражаться с лучшими, непобежденные – с непобежденными.

Мы будем заботиться даже о первом бое вечера, а не только о главном событии. Я буду создавать звезд, устраивать отличные бои, а потом эти парни прокачаются и будут выступать у Турки Аль аш-Шейха.

Сейчас у нас, наверное, от 60 до 70 бойцов на контракте».