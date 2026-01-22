Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу возможного подписания контракта Александра Усика (24-0, 15 KO) с Zuffa. Функционера цитирует vringe.com:

Мы ведем переговоры со всеми, кого считаем самыми талантливыми бойцами в мире. И со всеми, кто имеет потенциал стать самым талантливым бойцом в мире. Мы стремимся подписать каждого, кто, по нашему мнению, может стать лучшим в мире или уже является лучшим в мире.

Что плохого в том, что мы даем бойцам право выбора? Когда я строил UFC, я взял оттуда все, что люблю и ненавижу в боксе. Если эта модель сработала там, то здесь сработает. Посмотрите на NFL. На их рост за последние 50-60 лет. Бокс появился намного раньше. Представьте, каким бы он был сегодня, если бы здесь существовала рабочая бизнес-модель.