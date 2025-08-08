Стало известно, кто возглавил рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
Свою версию предоставил портал Goal
около 2 часов назад
Усман Дембеле / фото - Getty
Портал Goal обновил список главных фаворитов на Золотой мяч 2025 после опубликования официальных номинантов.
Первое место в рейтинге занял форвард ПСЖ Усман Дембеле, который в прошлом сезоне выиграл с парижским клубом Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов.
На второй позиции расположился Ламин Ямал из Барселоны, который помог каталонцам завоевать все три трофея на внутренней арене в Испании. Тройку замыкает полузащитник ПСЖ Витинья.
В десятку также вошли:
4. Рафинья
5. Мохамед Салах
6. Килиан Мбаппе
7. Ашраф Хакими
8. Дезире Дуе
9. Хвича Кварацхелия
10. Нуну Мендеш
Вручение Золотого мяча 2025 состоится 22 сентября в Париже.