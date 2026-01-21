Проба «B» подтвердила допинг у Жанибека Алимханулы
Теперь ему грозит многолетняя дисквалификация
1 день назад
Чемпион мира в средней весовой категории казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) не провел объединительный бой с кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 KO) в декабре из-за положительного допинг-теста.
Боксер отрицал свою вину, поэтому его команда запросила вскрытие пробы «B», которая и подтвердила запрещенные вещества в организме боксера. Слова приводит inform.kz.
Недавно пришла заключительная экспертиза от VADA из Америки на 34-х листах, проба B подтвердила (наличие допинга). Сейчас ситуация такова, что юрисдикцию над Жанибеком взяла наша федерация, ведь он лицензированный боксер нашей федерации, и последний вечер бокса (с его участием) проходил в Астане. Вопрос сейчас стоит в том, принимал ли он это сознательно, или как это попало в его организм.
Функционер также добавил, что Алимханулы может грозить многолетняя дисквалификация.
WBO подтвердила проваленный допинг-тест Алимханулы.