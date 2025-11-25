Олег Гончар

Соучредитель Most Valuable Promotions и промоутер Джейка Пола (12-1, 7 КО) Накиса Бидариан ответил критикам, заявив, что бой его клиента с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) превосходит любой другой бой британца по масштабам. Слова Бидариана привел портал Yahoo Sports.

Бидариан прокомментировал слухи о том, что поединок Пола с Джошуа — лишь "заправка" перед крупными событиями 2026 года, такими как Джошуа против Фьюри.

«Почти выглядит так, будто они пытаются подготовить почву к сезону в Эр-Рияде, мол: «Настоящие большие шоу будут в следующем году». Но это неправда — ничего более масштабного не будет, потому что этот бой уже является главным событием. Пусть кому-то это нравится, а кому-то нет — поединок значительно важнее всего, что Энтони Джошуа проведет в феврале. В глобальном масштабе он во много раз больше, чем потенциальный Джошуа — Фьюри. Даже сравнивать не с чем. Это главный бой. Это настоящая вершина событий». Накіса Бидариан

Поединок состоится 19 декабря в Kaseya Center в Майами и будет транслироваться на Netflix. Это будет официальный профессиональный бой в супертяжелом весе с лимитом веса 111 кг.

Бидариан также коснулся конфликта с Даной Уайтом.

«Он часто лжет. Он знал о бою, но сказал, что не слышал — чистая ложь». Накиса Бидариан

MVP планирует заработать на событии более $100 млн, делая его самым кассовым в истории Netflix.

Напомним, Карл Фроч не верит в бой Джошуа против Пола.