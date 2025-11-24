Фроч не верит в бой Джошуа против Пола: «Это сделано для пиара»
По словам экс-чемпиона мира, видеоблогер не согласится на поединок с Эй Джеем
37 минут назад
Экс-чемпион мира Карл Фроч на своем YouTube-канале резко усомнился в том, что анонсированный бой между Джейком Полом (12-1, 7 КО) и бывшим объединённым чемпионом в тяжёлом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) вообще состоится.
Фроч уверен, что вся история с поединком — это лишь пиар-кампания вокруг Пола.
По его словам, Джошуа vs Пол — «это дым и иллюзия», и никакого реального намерения проводить бой нет.
Как по мне, этого не произойдет. Говорили, что он будет драться с Джервонтой Дэвисом — и этого не случилось. Я не верю ни одному слову. Это сплошное шоу, сделанное лишь для того, чтобы Джейк Пол получил громкое внимание. Он не выйдет против Энтони Джошуа, чтобы его уничтожили в одном раунде. А именно так и будет.
