«Вижу дыры в его защите». Джейк Пол раскритиковал Джошуа
Видеоблогер заявил, что готов двигаться к бою за титул чемпиона мира
27 минут назад
Видеоблогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) оценил слабые стороны британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и заявил о готовности двигаться к титульному бою. Слова приводит BoxingScene.
Пол убежден, что у Джошуа есть очевидные уязвимости:
Я на 100% видел слабые места у Джошуа. В поединках против Дюбуа, Руиса, Усика он проигрывал боксерам, которые меньше него. Считаю, это его слабость. Его «криптонит» — быстрые соперники, которые не пропускают его силовые удары.
Также он заявил, что следующим шагом должен стать чемпионский бой:
Следующий шаг — поединок за титул чемпиона мира. На самом деле этот бой уже можно было бы сделать титульным. Стать чемпионом — моя цель, и я уверен, что это будет дальше.
Американец также сомневается в прочности подбородка британца:
У Джошуа есть проблемы с выносливостью после пропущенных ударов. Он может оправиться и оставаться опасным, но я вижу пробелы в его защите, куда могу направить свои сильные удары.
