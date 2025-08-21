Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн выразил мнение об объявлении боя Джейка Пола и Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 KO). Слова функционера приводит fightnews.info:

Мы знали, что Джейк согласится на бой до конца года. Я был первым, кто 3-4 месяца назад говорил, что бой между Джервонтой Дэвисом и Джейком Полом согласован. Я не ожидал, что его объявят сегодня.

Вы должны понимать деловую сторону этого боя. Я ненавижу эти выставочные бои. Я ненавижу 14-унцевые перчатки. Я не знаю, каким будет этот поединок. У нас есть Пол, который весит 210-220 фунтов и дерется против 135-фунтового бойца. Это немного странно, но я не могу быть лицемером и спрашивать, что сделал бы Джервонта Дэвис, если бы ему заплатили 20-40 миллионов или 7-8 за бой с равными шансами против Ламонта Роуча. Возможно, этого парня и так не до конца проверили в этой игре.