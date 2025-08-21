Официально: Джейк Пол и Джервонта проведут выставочный бой на шоу в Атланте
Известный видеоблогер будет сражаться с боксерской звездой
8 минут назад
Популярный видеоблогер и боксер тяжелого дивизиона Джейк Пол (12-1, 7 КО) проведет поединок против чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО).
Бой состоится 14 ноября на State Farm Arena в Атланте, бой в прямом эфире будет транслировать Netflix.
Майк Коппинджер ранее сообщил, что бой будет выставочным, а переговоры по бою Пола с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа сорвались из-за проблем с трансляторами. В то же время журналист The Ring называл дату 15 ноября – в сообщении Netflix говорится о 14 ноября.
В последний раз Джервонта выходил на ринг 1 марта, бой против Ламонта Роуча завершился вничью. Джервонта в 9-м раунде взял колено, но это не засчитали как нокдаун. 16 августа была датой предполагаемого реванша между боксерами, но о бое так и не было объявлено.
Джейк в июле этого года победил Хулио Сесара Чавеса-младшего единогласным решением судей.