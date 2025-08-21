Владимир Кириченко

Популярный видеоблогер и боксер тяжелого дивизиона Джейк Пол (12-1, 7 КО) проведет поединок против чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО).

Бой состоится 14 ноября на State Farm Arena в Атланте, бой в прямом эфире будет транслировать Netflix.

One will rise. One will fall.



JAKE "EL GALLO" PAUL VS. GERVONTA "TANK" DAVIS

Friday, November 14

Atlanta, GA

LIVE only on Netflix pic.twitter.com/p2YIq37LOI — Netflix (@netflix) August 20, 2025

Майк Коппинджер ранее сообщил, что бой будет выставочным, а переговоры по бою Пола с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа сорвались из-за проблем с трансляторами. В то же время журналист The Ring называл дату 15 ноября – в сообщении Netflix говорится о 14 ноября.

В последний раз Джервонта выходил на ринг 1 марта, бой против Ламонта Роуча завершился вничью. Джервонта в 9-м раунде взял колено, но это не засчитали как нокдаун. 16 августа была датой предполагаемого реванша между боксерами, но о бое так и не было объявлено.

Джейк в июле этого года победил Хулио Сесара Чавеса-младшего единогласным решением судей.