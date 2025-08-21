Белью возмущён из-за боя Дэвис – Джейк Пол: «Это действительно превращается в ЦИРК!»
Тони считает, что блогер использовал имя Джошуа для продвижения
около 1 часа назад
Фото: Matchroom
Бывший чемпион мира Тони Белью в своих соцсетях выразил недовольство анонсом поединка Джейка Пола и Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 KO):
Они выпустили его на ринг с чемпионами и позволили ему делать то, что он захочет! Он не собирался драться с AJ! Он использовал его имя как приманку! Это больше похоже на него! Встретится с человеком, который крохотен по сравнению с ним!! Это действительно превращается в ЦИРК!!
Напомним, что ивент состоится 14 ноября в США.