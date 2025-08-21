Чемпион WBC Шакур Стивенсон (24-0, 11 KO) поделился видением поединка Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 KO) и Джейка Пола. Слова американца приводит vringe.com:

Когда он (Дэвис) дрался с Ламонтом (Роучем), Джейк Пол был на том поединке. Он же вам говорил, что подерется с кем-то вроде Джейка Пола, так что для меня это не сюрприз.

Размер сыграет какую-то роль в бою. Но если бы я был на месте Джервонты, то, скорее всего, я просто выйду и попробую его перебоксировать. Использовать свои знания и боксерский IQ против него. Я вполне могу представить, как Дэвис просто перебоксирует его и сделает всё очень легко.