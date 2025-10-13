Промоутер Джошуа: «В контракте Альвареса и Кроуфорда есть пункт о реванше»
Однако Хирн не считает, что второй бой приведет к другому результату
около 2 часов назад
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался в интервью WBN о мегабое Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) и Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) и поделился информацией о потенциальном реванше:
Я считаю, что у них есть пункт (в контракте) о реванше. Я не уверен точно, но уверен, что есть какая-то формулировка, потому что Канело не соглашается на поединок без этого.
Но он просто не победит Теренса Кроуфорда, потому что стиль Кроуфорда не подходит для Канело — движения стали проблемой для Альвареса. Именно это я и говорил перед боем. Кроуфорд выиграет этот бой именно таким образом.
Потом, когда стало немного ближе, мое сердце сказало: «Нет, Канело справится». Но в глубине души я знал, что для Альвареса все складывалось не так. Честно говоря, Канело тоже это знал.
