Рой Джонс советует Кроуфорду уйти на пенсию или сразиться с Топурией
Легенда бокса видит только такое будущее для Терренса
8 минут назад
Рой Джонс-младший призвал Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) завершить блестящую профессиональную карьеру после его победы над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 КО). Слова приводит secondsout.
Теренс Кроуфорд должен усвоить мой урок и завершить карьеру — или сразиться с Ильей Топурией. Думаю, он выберет пенсию. Если бы я ушел на пенсию после первой победы над Антонио Тарвером, мы бы не обсуждали «величайшего боксера всех времен». Но если Кроуфорд решит продолжить, ему стоит провести бой с Топурией. Он заслужил это.
Эксперт подчеркнул, что Кроуфорд долго ждал признания и теперь имеет шанс завершить карьеру на самом высоком уровне или попробовать что-то новое.
