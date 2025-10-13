Олег Гончар

Тренер Теренса Кроуфорда Берни Дэвис в эфире YSM Sports Media заявил, что временный чемпион WBA в первом среднем весе Джарон Эннис (35-0, 31 КО) является среднестатистическим боксером.

Дэвис пришел к такому выводу после вчерашней победы Энниса, который дебютировал в весе 69,9 кг и нокаутировал в первом раунде мастера камбеков Уисму Лиму (14-2, 10 КО).

«На мой взгляд, Эннис — середнячок. Ничего особенного он не делает. Это факты. Покажите, что в его арсенале действительно выдающегося. Ну вот, что в нем особенного? Взять, например, Кроуфорда. Парень за счет техники может тягаться с кем угодно. Всех своих соперников он победил чисто на скиллах». Берни Дэвис

Эннис, который завоевал вакантный титул WBA после победы над Лимой, сделал заявление и продолжает серию без поражений.