Промоутер Фьюри хочет организовать бой Тайсона с россиянином
«Цыганский король» может разделить ринг с Махмудовым
около 2 часов назад
Фото: Boxing King Media
Промоутер Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) Фрэнк Воррен рассказал, кто может стать следующим соперником «Цыганского короля». Функционера цитирует fightnews.info:
Тайсон очень умный парень. Он знает, что хочет делать и как дойти до титульного боя. Конечно, продолжается дискуссия о противнике, но он не глуп. Тайсон знает, что ему нужно сделать. Мы можем устроить бой с Махмудовым.
Напомним, что Фьюри объявил о возвращении на ринг.
